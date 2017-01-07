علاج 128 ألف لاجئ سوري في الزعتري

شارك عبر واتساب

عمّان – واس

قدمت العيادات التخصصية السعودية خدماتها الطبية والعلاجية لـ 128.639 حالة مرضية من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال العام 2016م.

وبينت النسب التي سجلتها قواعد البيانات والتحاليل الإحصائية للعيادات التخصصية السعودية خلال العام المنصرم أن أعلى نسبة لأعداد المراجعين كانت لعيادة الأطفال بمجموع مراجعين بلغ 38.182 وتلاها مباشرة عيادة الطب العام 18.170 حالة وسجلت عيادة الجلدية 12.877 حالة حيث جرى خلالها تقديم كل المستلزمات العلاجية للمراجعين بالإضافة إلى 86.665 وصفة طبية تم صرفها من خلال الصيدلية, بينما أُجري أكثر من 6.184 تحليلاً طبيًا في المختبرات التابعة للعيادات، إضافة إلى 1.627 مراجعًا لقسم الأشعة .

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني إلى أن العيادات التخصصية السعودية توفر 13 عيادة اختصاص داخل العيادات بالإضافة إلى الأقسام المساندة لها لضمان حصول اللاجئ السوري على التشخيص الطبي الصحيح والعلاج المناسب وهو ما يجعلها من أهم الصروح الطبية التي يقصدها اللاجئ السوري للعلاج لتميز الخدمات الصحية المقدمة فيها مع توافر الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة الهادفة لتأمين أعلى سبل الرعاية الصحية والجسمية والنفسية للأشقاء اللاجئين السوريين .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان من جهته أن العيادات التخصصية السعودية مستمرة في التطور ومواكبة التقدم الطبي حيث تسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة الصحية المقدمة للأشقاء السوريين.