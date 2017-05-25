علاج 286 حالة في مخيم الزعتري

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عمان -واس

قدمت عيادة طب الأسنان التابعة للعيادات التخصصية السعودية العلاج المناسب للأشقاء اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري حيث بلغ مجموع ما تم التعامل معه من حالات مرضية خلال الأسبوع المنصرم 286حالة مرضية .

وأوضح رئيس قسم عيادات طب الأسنان في العيادات التخصصية السعودية الدكتور محمد الفارس ، أن العيادات السعودية تقوم بتأمين أفضل المواد الطبية المتعلقة بمعالجة الأسنان ، مضيفاً أن الحالات التي يتم معالجتها غالباً تتعلق بتسوس الأسنان والالتهابات الناتجة عنها ،

حيث يتم توعية المرضى إلى أهمية نظافة الأسنان مع تقديم العلاج المناسب بالإضافة لتأمين أدوات تنظيف الأسنان وتقديمها لسكان المخيم كافة ضمن مشروع الحملة الصحي “شقيقي صحتك تهمني” والذي كان له الأثر الجيد في مكافحة التسوس والتهاب الأسنان .

من جانبه أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية استحدثت عيادة طب الأسنان داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين لما تقتضيه الحاجة الماسة هناك ليقوم على تقديم الخدمات الطبية الشاملة المتميزة للأسنان لضمان توفير أعلى معايير الصحة والتخفيف على الشقيق السوري من التكاليف المادية للعلاج والتمتع بصحة أسنان جيدة . وأكد السمحان أن الحملة مستمرة باذن الله في تقديم برامجها الإنسانية في دول عمل مكاتب الحملة بالأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري لصالح الأشقاء السوريين وبشكل منتظم والعمل على تطويرها وتنويعها.