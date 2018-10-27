خاص البلاد – نيفين عباس

لا يوجد شعور يوازى شعورك بالسعادة عند إخبارك بأنكِ حامل!

ومع أول علامات الحمل تبدأ الأم مشوار جديد لرعاية الطفل حتى ميعاد الولادة

لكن يشغل بال الكثيرات أثناء الحمل وحتى فترة الحمل بالشهر الرابع والخامس هل أنا حامل بمولود ولد أم فتاة

هناك بعض العلامات المتداولة منذ القدم تنبئ بأنكِ حامل فى ولد نسردها لكِ عبر السطور التالية

من علامات الحمل فى ولد إنخفاض نسبة الغثيان الصباحى الذى تشعر به الحامل فى بنت، لأن علامات الحمل فى فتاة تجعل الأم معرضة للغثيان الصباحى بشكل أكبر

أيضاً من علامات الحمل فى ولد ظهور حب الشباب والهالات السوداء أسفل العين عكس الحمل بفتاة، كذلك تعانى الأم أثناء الحمل بولد من مشاكل متعددة بالبشرة بسبب تغيرات الهرمونات بالجسم

من بين العلامات الرغبة فى “الوحم” على الأطعمة المالحة عكس الحمل فى فتاة، فإن الأم أثناء الحمل بولد تشتهى الطعام المالح أكثر من الحلويات عكس الحمل بفتاة، فالحمل بفتاة يجعل الأم ترغب فى تناول حلويات وشوكولاتة بشكل مبالغ فيه

كذلك حساب عدد نبضات القلب فالنبضات إذا وصلت 140 نبضة بالدقيقة ففرص الإحتمال بالحمل فى ولد أكبر من البنت

شكل البطن أثناء الحمل أيضاً من علامات الحمل بولد أو فتاة، فالحمل فى ولد يجعل البطن يظهر بشكل دائرى وينخفض للأسفل، عكس الحمل بفتاة والتى يكون فيها شكل البطن ضخم ومرتفع للأعلى

أيضاً لون البول الفاتح يدل على الحمل بولد، أما لون البول الفاتح يدل على الحمل بفتاة، لكن يجب مراعاة أن الأم ليس مقياس ويجب مراجعة الطبيب للإطمئنان

من بين الأمر الشاعة عن طرق معرفة الحمل هى النوم، فالنوم على الجانب الأيمن يعنى حملك بفتاة، أما النوم على جانبك الأيسر يعنى حملك بولد

بهتان الشعر وضعفه أيضاً يعنى حملك بفتاة، أما إذا لاحظتى لمعان فى شعرك وطول فهذا يعنى بأنكِ حامل فى ولد نتيجة التغير الهرمونى بالجسد

أيضاً يختلف شكل وحجم الثدى أثنا الحمل فى ولد، فتلاحظين وجود ثدى أكبر أو أصغر من الثانى قليلاً

كذلك الخط الغامق تحت السرة والذى يزداد كل إسبوع من الحمل

تختلف العلامات من امرأة إلى أخرى، قد تخطئ تلك العلامات وقد تصيب، لكن بالنهاية يجب مراجعة الطبيب بشكل دورى ودائم للإطمئنان على صحتك وصحة المولود