علماء يعثرون على مدينة تحت الماء في مثلث برمودا

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لندن ــ وكالات

عثر علماء بحار على مدينة غارقة منذ 50 الف عام في منطقة مثلث برمودا بالمحيط الأطلسي. ووفقا موقع rsute.ru فقد “تمكنت، بولين زاليتسكي، مهندسة علوم البحار، مع عدد من العلماء، من العثور على تجمع كبير من الأهرامات الحجرية المغمورة تحت المياه قبالة منطقة مثلث برمودا بالمحيط الأطلسي”.

و قالت زاليتسكي: ” ان العينات التي تم أخذها بواسطة الروبوتات البحرية بينت أن تلك الأبنية شيدت قبل 200 ألف عام، وغرقت تلك الأهرامات تدريجيا لتغمر تماما تحت سطح البحر منذ 50 ألف عام تقريبا”.

وأضافت : “هناك العديد من الفرضيات الحالية التي تتحدث عن أصل تلك الأهرامات، فبعض المؤرخين وعلماء التاريخ يعتقدون أن هذا الاكتشاف هو قارة أطلانتس المفقودة، والبعض الآخر يقول أن تلك الأهرامات تعود لحضارات متطورة كانت موجودة في العصور القديمة”.