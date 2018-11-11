على النفيعي عزل العلاقات الشخصية عن العمل

جدة- سلطان الأسمري

طالب عضو شرف النادي الأهلي نواف بن عصاي رئيس الأهلي ماجد النفيعي، بالحزم الإداري، وعزل العلاقات الشخصية عن إطار العمل، مستشهدا بإيقاف مهند عسيري، والذي يرى أن إيقافه أضر بالفريق وتأكيد على وجود خلل في المنظومة الإدارية،

قائلا: إنه كان يتمنى أن يكون القرار بشكل أفضل؛ حتى لايكون هناك تأثير على الفريق لاسيما في ظل غياب السومة، وبقاء دياجيني وحيدا، ما يجعله عاجزا عن فعل شيء بمفرده، مؤكدا أنه كان يتمنى أن يكون الخصم من مرتب عسيري، أو أي عقوبة أخرى غير الإيقاف في حال عدم القدرة على احتواء المشكلة،

لاسيما أن مهند أثبت أكثر من مرة أن تواجده في أي لقاء يرجح كفة الفريق والشواهد كثيرة، ولايجهلها أي متابع رياضي. وقال: أنا أعرف أن النفيعي شخصية محترمة، وصادقة، لكن الوسط الرياضي يحتاج للحزم، وواصل بن عصاي حديثه بقوله:

تفاوت الأداء في لقاءين بينهما أيام، يثير الاستغراب، فالفريق يمتلك مدربا ممتازا في توظيف اللاعبين، وأثبت ذلك في الكثير من اللقاءات؛ كلقاء النصر ووفاق سطيف الجزائري، لكن ماحدث في مباراة القادسية مخجل ويتحمله الجميع، باستثاء العويس.