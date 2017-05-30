على حساب أهلي دبي .. الملكي بثلاثية يتأهل لربع نهائي البطولة الآسيوية

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دبي – وكالات

نجح نادي الأهلي في التأهل للدور ربع النهائي، بعد فوزه خارج ملعبه على الأهلي الإماراتي 3-1 أمس، على ستاد راشد في دبي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2017.

سجل تيسير الجاسم (18)، وحسين المقهوي (24)، وسعد الأمير (72 من ضربة جزاء) أهداف الأهلي، في حين أحرز الغاني أسامواه جيان (90+1 من ضربة جزاء) هدف الأهلي الإماراتي الوحيد. أكمل الأهلي الإماراتي المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد السنغالي ماكيتي ديوب في الدقيقة 58؛ نتيجة حصوله على الإنذار الثاني. وشهدت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي تعادل الفريقين 1-1 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فتأهل الأهلي، بعدما تفوق بواقع 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.