على خلفية المشاجرة .. فصل 9 من جامعة الطائف للبنات وإيقاف وإنذار 25 طالبة

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البلاد- عبد الهادي المالكي

إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 1438/3/21هـ بشأن المشاجرة التي وقعت بمقر الطالبات بالجامعة، ونظراً لكثرة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام المختلفة من أخبار مغلوطة وغير دقيقة، احتوت على عبارات ومسميات وأحكام وقرارات استباقية غير صحيحة، تسيئ إلى الجامعة وسمعة منسوبيها وطلابها وطالباتها،

فقد كنا نأمل من بعض وسائل الإعلام تحري الدقة، فيما تم نشره عن هذا الموضوع، والحصول على المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي بالجامعة، خصوصاً أن إجراءات التحقيق تحتاج إلى مدة زمنية كافية؛ لتكون دقيقة وعادلة قبل إعلان نتائجها.

وانطلاقاً من مبدأ الشفافية التي تنتهجها الجامعة مع وسائل الإعلام، نود أن نوضح أن اللجنة المشكلة للتأديب الاستثنائي بقرار من معالي مدير الجامعة، قد رفعت تقريرها عن نتائج التحقيق والتوصيات اللازمة لإدارة الجامعة، وصادق عليها معاليه، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، ووفقاً للمصلحة العامة للجامعة.

واشتملت تلك القرارات على ما يلي:

١- فصل تسع طالبات نهائياً من الجامعة مع عدم إمكانية عودتهن لمقاعد الدراسة في الجامعة، أو أي جامعة سعودية أخرى مستقبلاً.

٢- إيقاف تأديبي لسبع طالبات لمدة فصلين دراسيين، مع عدم أحقيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف.

٣- إيقاف تأديبي لعشر طالبات لمدة فصل دراسي واحد، مع عدم أحقيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف.

٤- إنذار ثماني طالبات خطياً بالفصل النهائي، في حال بدرت منهن مظاهر تتنافى مع اللوائح والأنظمة الجامعية.

وإذ تعلن الجامعة ذلك، لتؤكد للجميع بأنها ستتعامل بشكل حازم مع كل المظاهر المنافية لتعاليم ديننا الحنيف، والممارسات الخارجة عن أدبيات الحرم الجامعي، وتخالف اللوائح والأنظمة الجامعية؛ إذ ستواصل اللجنة المشكلة للتأديب الاستثنائي أعمالها للنظر في أية مخالفات أخرى للأنظمة واللوائح، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.