على كأس المؤسس اليوم .. خادم الحرمين الشريفين يرعى المهرجان السنوي لسباق الخيل

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الرياض- البلاد

يرعى – بمشيئة الله تعالى – خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله – مساء اليوم السبت المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، الذي خصص له الشوط العاشر من السباق .

وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، عن بالغ الاعتزاز والتقدير، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي تأتي تأكيداً على حرصه – أيده الله – على إبراز هذه الرياضة الأصيلة.

ورحب سموه ، بتشريف خادم الحرمين الشريفين لهذا الحفل الكبير، الذي يعد دعماً وتشجيعاً لأبنائه المنتمين والمهتمين برياضة الفروسية، متمنياً أن تظهر هذه المناسبة بالصورة المشرفة، ومنوهاً بالدعم المتواصل الذي تلقاه رياضة الفروسية من مقامه الكريم – حفظه الله – مما كان له أبلغ الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة الأصيلة بوصفها جزءاً من تاريخنا وموروثنا وثقافتنا.

وعدّ سموه ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – من أوائل الداعمين والمتابعين لرياضة الفروسية، مؤكداً أن رعايته لمناسبات الفروسية اليوم امتداداً لذلك الدعم، حيث كان – أيده الله – عضواً في أول مجلس لإدارة نادي الفروسية عام 1385هـ، وما زال دعمه واهتمامه متواصلاً منذ ذلك الوقت، حتى شرّفنا بالرئاسة الفخرية للنادي، وهو الداعم والموجه الذي يحرص دائماً على أبنائه في وسط الفروسية .

من جهته، رفع المدير العام لنادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع، الشكر والامتـنان لخـادم الحـرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رعايته لهذه المناسبة، التي تجسد حرصه الدائم – رعاه الله – على دعم هذه الرياضة الأصيلة.

وقال: إن نادي الفروسية وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي، أكمل جميع الترتيبات التي تكفل نجاح هذه المناسبة الكبيرة، والاستعدادات التي من شأنها إظهارها بالمظهر المشرف- بمشيئة الله، مشيراً إلى أن محبي ومتابعي وعشاق رياضة الفروسية يسعدون دائماً بهذه الرعاية الكريمة، في إطار ما تلقاه من دعم متواصل من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله.