على كأس خادم الحرمين الشريفين.. الجوهرة تحتضن النهائي الكبير بين الملكي والزعيم

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تتزين سماء عروس البحر الأحمر الليلة، بتتويج الفائز بأغلى كؤوس المسابقات السعودية – كأس خادم الحرمين الشريفين. يجمع النهائي الكبير فريق الأهلي بمنافسه فريق الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية” الجوهرة المشعة” بمحافظة جدة،

وسيكون العرس الرياضي محط أنظار جميع الرياضيين بالمنطقة، وسيشهد إثارة كبيرة بين الفريقين؛ حيث يسعى الأهلي لإضافة لقبه الرابع عشر في تاريخه، بينما يأمل الهلال في إضافة لقبه الثامن. وسيكون ملعب الجوهرة المشعة اليوم قبلة للرياضيين في الوطن العربي؛ لمشاهدة النهائي الكبير، وسط حضور جماهيري سيصل إلى (60) ألف متفرج، وتعتبر كفة الفريق الهلالي أوفر حظاً؛ كونه حاملًا للقب بطولة دوري جميل للمحترفين هذا الموسم، ويمتلك عناصر فنية قوية ومميزة.

في المقابل يسعى الأهلي لختام موسمه بالبطولة المفضلة لديه، ويحظى الْيَوْمَ بالدعم الجماهيري الكبير، ويعتمد مدربه السويسري كريستيان جروس، على اللاعبين محمد آل فتيل، ومحمد عبدالشافي، وسعيد المولد في الدفاع، وقائد الفريق تيسير الجاسم، وسعد الأمير، وعبدالفتاح عسيري، وسلمان المؤشر، واليوناني فيتفا في خط الوسط، وفي الهجوم لم تتحدد مشاركة المصاب عمر السومة.

بينما يسعى الأرجنتيني دياز لاستمرار تفوق فريقه هذا الموسم، بالتتويج بالبطولة الأغلى، ويعتمد دياز على اللاعبين أسامة هوساوي- في حال جاهزيته، وعبدالله الحافظ، ونيكولا ميليسي، وسلمان الفرج، ونواف العابد- الذي لم تتحدد مشاركته- وكارلوس إدواردو، وفي الهجوم على عمر خربين.