على متن مقاتلة .. (شاعر الحزم ) يخاطب المرابطين

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جدة ــ البلاد

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو للشبل طارق المصلوخي المعروف اعلامياً بـ”شاعر عاصفة الحزم” على متن طائرة مقاتلة “إف 15″، في معرض “هذا أبي” بتبوك، بعد يومين من دخوله في نوبة إغماء في أثناء مشاركته في المعرض نفسه، موجهاً رسالة لمرابطي الحد الجنوبي.

وطأمن “المصلوخي” على صحته قائلاً : “الحمد لله أنا بخير وصحة وعافية ودعواتكم لي، ورسالة إلى جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، من هم على قمم الجبال الذين تركوا آباءهم وأمهاتهم وأطفالهم وزوجاتهم باعوا أنفسهم لله تعالى دفاعاً عن الوطن والدين والمقدسات لكي تأمنوا في منازلكم فلا تنسوهم من الدعاء”، ثم ذكر قصيدة وطنية حماسية افتخر فيها بالقوات المسلحة السعودية، حيث تم تكريمه بدروع وهدايا من قِبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بمنطقة تبوك.

وكان “المصلوخي” قد ظهر في مقطع اخر مغمى عليه أثناء مشاركته في معرض “هذا أبي”، في أثناء إلقاء قصيدة وطنية، ونقل إثر ذلك بالإسعاف للمستشفى العسكري، وتبين أنه تعرض لنوبة إغماء.