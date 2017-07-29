على مدى 3 أسابيع في جبال الطائف الوعرة مهام انقاذ لرجال مدني مكة

جدة -حماد العبدلي

تابع قائد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد عبدالرحمن الثمالي تنفيذ برنامج تدريبي يتمكن خلاله رجال الإنقاذ من التعامل بمهنية عالية مع الحوادث التي تقع في المناطق الجبلية والوعرة. وتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مدى ثلاثة أسابيع وتم اعتماده من قِبل الإدارة العامة للتدريب وفق خطوات مدروسة بعناية. وتضمن البرنامج ما يحتاج إليه رجل الإنقاذ في المناطق الجبلية والوعرة من متطلبات ومهارات والتي من أهمها أن يكون المنقذ ذا لياقة بدنية عالية إضافة إلى مبادئ الإسعافات الأولية، وطرق حمل المصابين، والتعامل مع الحبال والعُقد، وطرق استخدامها في المناطق الوعرة للصعود والنزول.

وخلال البرنامج تم إخضاع المتدربين لتدريبات شاقة نفذت بشكل متدرج كان آخرها في منطقة جبلية وعرة بمحافظة الطائف تحاكي الصعوبات التي يتعرض لها رجل الدفاع المدني في مثل تلك الحوادث وتعمل على صقل مهاراته في هذا المجال.وفي ختام البرنامج التدريبي، أعرب العقيد الثمالي عن تمنياته بالتوفيق للمتدربين ليتمكنوا من تنفيذ ما تدربوا عليه من مهارات عند مباشرة أعمالهم المنوطة بهم وبما يُسهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات.

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