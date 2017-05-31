محليات

عليم المذنب يفتتح نادي موسمي للبنين خلال شهر رمضان

By امينة حسنيaccess_timeمنذ 56 دقيقةchat_bubble_outlineضف تعليق

افتتحت إدارة التعليم بمحافظة المذنب نادي موسمي للبنين خلال شهر رمضان المبارك ، ضمن برنامج ” إجازتي 2 .. صيفك سعيد .. وقتك مفيد ” ، وذلك في ثانوية المذنب .

وأوضح مدير التعليم بالمذنب عثمان بن إبراهيم العثمان أن النادي يتضمن العديد من الأنشطة العلمية والتقنية والمهارية والتطوعية ، بالإضافة إلى البرامج الدينية والإرشادية والوظيفية ، والعديد من المحاضرات التوعوية .

وبين أن النادي يهدف إلى شغل أوقات الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات ، مفيداً بان النادي سيستمر حتى الـ 25 من شهر رمضان المبارك .

امينة حسني

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