علي المهدي يدعم طاولة الطرف

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الدمام – حمود الزهراني

أنهت إدارة نادي الطرف تسجيل لاعب كرة الطاولة علي المهدي، والذي سبق له اللعب في ناديي القارة والهداية، وذلك لتمثيل فريق الطرف في الاستحقاقات القادمة، حيث يعتبر اللاعب من اللاعبين المميزين على مستوى المملكة، ويعول عليه أبناء الطرف كثيراً لعودة الفريق لمصاف دوري أندية الدرجة الأولى للعبة، و وقع اللاعب في كشوفات الفريق بمكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء، ليكون بذلك لاعباً رسمياً بالفريق، وكان الطرف قد سجل اللاعب ناصر الجاسم، والذي شارك في اللقاء الختامي لدوري الأحساء ضد الشروق.

من جهته، أعرب اللاعب المهدي عن سروره للانضمام لفريق طاولة الطرف، وتمنى أن يقدم المأمول منه وأن يكون الإضافة الحقيقية للفريق، وأن يحقق المطلوب والمأمول ليعود الفريق لدوري الأولى للعبة، مقدماً شكره وتقديره لإدارة النادي برئاسة سامي الدهام على التعامل الراقي الذي وجده.