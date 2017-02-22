علي خطي إنستاجرام… واتس آب يقلد سناب شات!

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للعلم شركة فيس بوك هي الشركة الأم التي تمتلك التطبيق الآخرين إنستاجرام وواتس آب…!

ولكن من الواضح لنا بكل تحديث تقدمه الشركة في أحد تطبيقاتها أنها تريد الاستحواذ علي مستخدمي سناب شات..!

حيث أعلن تطبيق المحادثات، واتس آب، عن بدء إطلاق تحديث جديد لخاصية تحديثات الحالة Status.

وذلك في تطبيقاتها لأنظمة أندرويد وآي أو إس iOS وويندوز فون.

ويتيح التحديث الجديد لمستخدمي واتس آب التقاط صورة أو فيديو بالضغط على زر خاص داخل التطبيق.

أو اختيار صورة ثابتة أو متحركة أو فيديو، ومن ثم مشاركتها كتحديث حالة، وذلك بدلا من تحديثات الحالة النصية التقليدية.

وأوضحت خدمة المحادثات، المملوكة لشركة فيس بوك:

أن الصور والفيديوهات التي يتم مشاركتها كتحديثات حالة تخضع، مثل بقية الرسائل، للتشفير.

وتظل متاحة أمام الأصدقاء وبقية جهات الاتصال لمدة 24 ساعة فقط.

وقد تم إعلان ذلك من قبل وات آب عبر تدوينة تم نشرها على موقعها الرسمي:

تفيد أن المستخدم يستطيع التحكم في ظهور الصور والفيديوهات.

وذلك عبر خيارات خصوصية تحدد كيفية ظهور تحديث الحالة أمام جهات الاتصال.

ويستطيع مستخدمو تطبيق واتس آب التعديل علي الصور قبل نشرها كتحديث حالة بزخرفتها عبر إضافة عناصر مثل:

الرسومات والوجوه التعبيره والنصوص، كما تتيح الخدمة لهم الرد على هذه التحديثات برسائل خاصة تخضع للتشفير أيضا.

ويتشابه ذلك التحديث الجديد ل خاصية القصص في تطبيق المحادثات سناب شات.

ومع خاصية القصص في تطبيق مشاركة الصور الاجتماعية إنستاجرام التابع أيضا كما ذكرنا لفيس بوك.

فما هي نهاية هذا الهجوم الذي تشنه شركة فيس بوك بكل التطبيقات التابعة لها علي سناب شات….!؟

وهل سيستطيع سناب شات التفوق عليها بتقديم شيء جديد لا تستطيع شركة فيسبوك بل تطبيقاتها التغلب عليه؟