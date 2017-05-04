عمادة شؤون الطلاب بأم القرى تختتم فعاليات برامجها وأنشطتها لهذا العام

شارك عبر واتساب

اختتمت جامعة أم القرى ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اليوم فعاليات الأنشطة الطلابية لعام 1437-1438هـ بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية .

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو بن طه السقاف أن البرامج الطلابية تسهم في تنمية قدرات الطلاب ورعاية مواهبهم وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

مؤكداً أن النشاط الطلابي جزء مهم في مسيرة الطالب الجامعي لما يتيح له من فرصة لإبراز قدراته ومواهبه.

إلى جانب تحقيق التنافس الشريف بين الطلاب وتحقيق الألفة فيما بينهم مستعرضا أهم الإنجازات التي حققتها .

من جهته أشاد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز سروجي بالمنجزات التي حققتها عمادة شؤون الطلاب خلال هذا العام .

من خلال تنظيمها لعدد من البرامج والأنشطة التي ساهمت في صقل مواهب الطلاب و تفعيل العديد من المبادرات المجتمعية .

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس على ما حظيت وتحظى به جامعة أم القرى من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وبمؤازرة من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي للاهتمام بالعملية التعليمية.

وتسخير كافة الإمكانات لخدمة هذا الوطن ، مضيفاً أن الاهتمام بالأنشطةِ اللا صفيةِ والترفيهِية يعد عنصراً مهماً ومكملاً للعمليةِ التعليمية.

تتمُ من خلالهِ رعايةُ المواهبِ وتنمية القدراتِ وزيادة المعارفِ عبر التطبيقِ والممارسة.

متقدماً بالشكر لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية ، ولعميد شؤون الطلاب ، ولوكلاء العمادة على اهتمامهم بالطلاب من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة والبرامج .

بعدها كرَّم معاليه الفائزين في مسابقة قدوة الجامعة حيث حصل الطالب بسام المانع على المركز الأول من طلاب كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

وكذلك الطلاب المتميزين في الأندية الطلابية ، كما كرَّم معاليه الجهات المتعاونة مع عمادة شؤون الطلاب .