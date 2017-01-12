عمالة تسوّق مواد محظورة في الأحساء

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الأحساء – البلاد

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، عن أن الأمانة، وتواصلاً لحملاتها التفتيشية الصحية المجدولة، ضبطت عمالة من الجنسية الآسيوية تقوم ببيع وتوزيع مواد محظورة ( السويكة ،البان الهندي ، التنباك ) بواسطة مركبة معدة بطريقة تقليدية،

وفي ظروف بيئية ملوثة؛ بحيث يتم مزج مكونات مجهولة، لاتحمل أي بيانات تصنيع، وكل ذلك يتم في داخل المركبة ، وفق ماأفاد به رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم، والذي أشار إلى أنه تم حجز المركبة، ومصادرة وإتلاف المضبوطات وتطبيق الإجراءات الجزائية بحق المخالفين ، مشيراً إلى أن لهذه المواد المحظورة مخاطر وأضرارا صحية على الإنسان وكذلك ماتسببه من تشويه بصري للبيئة، ومظهر غير حضاري بالصبغات الملونة على أرصفة الطرقات وغيرها .

من ناحية أخرى وامتداداً لخطط الأمانة في المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة تتواصل حملات وكالة الخدمات في الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية؛ وفق الخطط المجدولة للعام الحالي 1438هـ، عبر الفصول الزمنية المحددة لذلك، حيث أفاد مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور إبراهيم الشبيث أنه،

ومن ضمن الخطط المسبقة لفرق المتابعة الصحية في الأمانة ، فقد تم تخصيص خطة سنوية تتضمن القيام بحملات تفتيشية مستمرة، يتم التركيز فيها على تكثيف جولات الرقابة على منشآت الصحة العامة ومنافذ تحضير وبيع وتداول الأغذية وتأثرها حسب فصول السنة ، إضافةً الى الأنشطة الصحية الأخرى ، وذلك لضمان سلامة مايُقدم من أغذية، وكذلك سلامة قاصدي تلك المنشآت والعاملين في محلات الصحة العامة.