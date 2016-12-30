(عمان تعود للخليج ) الوسم الأعلى متابعة على (تويتر)

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جدة ــ البلاد

تداول مغردون على نطاق واسع وسم # عمان_تعود_للخليج، الذي وجد تفاعلاً منقطع النظير بعد ساعات قليلة من إعلان سلطنة عمان انضمامها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تحت “قيادة” المملكة.

وقد أشاد مغردون خليجيون بحكمة سلطان عمان قابوس بن سعيد بهذا القرار، وانضمام السلطنة إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وأشاد المغردون بالدور الذي قام به سمو ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لإنجاز هذا الأمر الذي قلب موازين المنطقة، وأعاد سلطنة عمان لمكانها الطبيعي مع دول مجلس التعاون لمحاربة الإرهاب.