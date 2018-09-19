عمران خان: المملكة ساعدت باكستان عندما احتاجت للمساعدة

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية للسعودية اليوم الأربعاء إن بلاده “تقف مع المملكة العربية السعودية دائما”.

وأضاف عمران خان في جزء من مقابلة لقناة العربية “المملكة العربية السعودية ساعدت باكستان عندما احتاجت للمساعدة.. وأن أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولاً”.

وكان وزير الخارجية الباكستاني، ⁧شاه محمود قريشي، قد أعلن عن أولى جولات خان الخارجية التي استهلها في السعودية، مشدداً على أن العلاقات مع المملكة قديمة ومتأصلة، وستعمل باكستان على تعميقها أكثر.

ووصل خان، أمس، إلى السعودية، وزار المسجد النبوي بالمدينة المنورة. واليوم التقى وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح، وعدداً من المسؤولين السعوديين.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، كما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء الباكستاني، واستعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث الإقليمية.