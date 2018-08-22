عمران خان يدعو الهند إلى حل الخلافات عبر الحوار

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، إلى ضرورة بدء حوار السلام بين باكستان والهند لحل النزاعات العالقة بين البلدين منذ عقود.

وقال خان في تصريح نشرته وسائل الإعلام الباكستانية اليوم، إن الحوار هو السبيل الأمثل لحسم جميع الخلافات بين باكستان والهند بما في ذلك القضية الكشميرية التي تعتبر جوهر الصراع في جنوب آسيا منذ عقود.

وأضاف أنه يجب على البلدين التركيز على معالجة الفقر وتنمية شعوب المنطقة

وتعزيز التعاون التجاري بدلاً من تكريس السلاح وتصعيد التوتر العسكري

مشيرًا إلى أن السلام يضمن التقدم والازدهار لشعبي البلدين.