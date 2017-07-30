عمرو وردة على أعتاب النموذجي

الأحساء- البلاد

اقترب نادي الفتح من التوقيع مع الدولي المصري، عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، لمدة سنة على سبيل الإعارة. وكان الفتح قد بدأ المفاوضات حول اللاعب مع باوك، خلال الأيام القليلة الماضية، بتوصية من فتحي الجبال، المدير الفني للفريق. وقال موقع “Inpaok” المهتم بأخبار النادي اليوناني: إن المفاوضات وصلت إلى المرحلة النهائية بين الطرفين، خاصةً بعد استبعاد وردة من مباراة الخميس الماضي، مع أولمبيك دونيتسك الأوكراني، في ذهاب الدور التمهيدي الثالث لمسابقة “يوروباليج”، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1/1). كما نشر الموقع رسالة باللغة الإنجليزية، وجهها وردة لباوك، وجماهيره، قائلًا فيها: “من أول يوم كنت أقاتل من أجل هذا النادي، شكرًا على كل شيء، وداعًا أسرة باوك”.

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