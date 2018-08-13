عمليات قسطرة وقلب مفتوح للحجاج المرضى

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

ضمن احصائيتها لموسم الحج عام ١٤٣٩ أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة اكثر من ١٠٠ عملية تخصصية شملت قسطرة قلب وعمليات قلب مفتوح لحجاج وضيوف بيت الله الحرام .

وأوضحت الادارة الطبية بالمدينة الطبية، أن عدد المرضى من الحجاج حسب أحدث احصائية من مركز القلب للفتره من غرة شهر ذو القعده والى يوم ٢٨ من نفس الشهر أجريت ١٠٠ عملية قسطرة قلبية و ٨ عمليات قلب مفتوح للحجاج.

واضافت، الى انه يتم تقديم جميع الخدمات والاجراءات العلاجية عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح بالإضافة للعديد من الاجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير كافة الامكانيات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعه لتقديم اجود الخدمات الطبية للمرضى وذلك من خلال منظومة علاجية متقدمة وبسعةٍ تبلغ ٥٥٠ سريراً وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني .

الجدير بالذكر أن حكومتنا الرشيدة توفر كافة الامكانيات والاجهزة الطبية المتخصصة التي تسهم في الحفاظ على سلامة المرضى في الحالات المرضية التخصصية من حجاج بيت الله الحرام من خلال الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبمتابعة مباشرة من وزارة الصحة.