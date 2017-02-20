عملية تجميل لمواطنة تتسبب ببتر يديها وقدمها

شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

اعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إحالة أخصائي تجميل للهيئة الصحية الشرعية، بعد إجرائه لعملية تجميلية لمواطنة انتهت ببتر 3 من أطرافها.

وقالت الصحة إنها تلقت شكوى والدة مراجعة ضد طبيب عربي يعمل نائبا في جراحة التجميل في مجمع متخصص بالرياض, وذلك بالنيابة عن ابنتها التي كانت ترغب بسحب كمية من الدهون من منطقة البطن وإعادة الحقن في منطقة الأرداف، إلا أنه وبعد إجراء العملية تدهورت صحتها وأدخلت مستشفى حكومي بالرياض والذي قرر بضرورة بتر اليدين من مفصل المرفقين والقدم اليمنى من مفصل الركبة نتيجة ما حصل لها من مضاعفات صحية،

وأضافت الصحة : تم ضبط المدعي وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله، حيث تبين أن العملية استغرقت قرابة الساعتين بالتخدير الموضعي وأجريت داخل عيادته في المجمع الطبي مما يعد مخالفة صريحة للنظام واستهتارا باللوائح والتشريعات، وأن ما حدث للمواطنة من معالجة طبية انتهت ببتر 3 من أطرافها.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بالشؤون الصحية بالرياض بمشاركة عضوين من مدينة الملك سعود الطبية، حيث قامت اللجنة بزيارة للمجمع وتبين لها أن التنظيم الإداري والطبي داخل المنشأة لم يصل إلى المستوى الأدنى المطلوب الذي يعد مخالفاً لنظام المؤسسات الصحية.