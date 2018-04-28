عملية عسكرية جديدة للجيش اليمني ضد تنظيم القاعدة في شمالي حضرموت

بدأت قوات من الجيش اليمني ، شن عملية عسكرية ضد مسلحي تنظمي القاعدة في المناطق الشمالية بمحافظة حضرموت .
وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام جابر، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، إنه تم إطلاق عملية الجبال السود لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في المناطق الشمالية بالمحافظة.
وأضاف أن العملية نفذت انتشارًا واسعًا وكبيرًا في المناطق الشمالية لمحافظة حضرموت الحيسر وقارة الفرس والضليعة ولبنه .
وأوضح المتحدث العسكري أن العملية جاءت عقب رصد تجمعات وتحركات أفراد القاعدة في تلك المناطق التي لجأ إليها التنظيم بعد تطهير مناطق ساحل حضرموت ، مبينًا أن عناصر التنظيم الإرهابي استخدمت تلك المناطق ممرات لها خلال الفترة الماضية لتنفيذ أعمال إرهابية لها وآخرها عملية حجر التي قُتل فيها عشرة جنود في نهاية مارس الماضي .
ويأتي إطلاق العملية بعد أربعة أيام على احتفال السُلطات المحلية بالذكرى السنوية الثانية لتحرير مدينة المكلا من مسلحي القاعدة الذي يصادف الرابع والعشرين من شهر ابريل للعام الفين وستة عشر .