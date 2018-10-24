فصل التوأم السعودي «شيخة وشموخ».. غداً

تقرّر إجراء عملية فصل التوأم السيامي السعودي “شيخة وشموخ”؛ بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، غداً، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: يتوقع أن تستغرق العملية الجراحية 12 ساعة حيث تُجرى على ثماني مراحل ويشارك فيها ما يقارب 30 طبيباً وأخصائياً، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وثمّن اللفتة الكريمة للقيادة الرشيدة التي دأبت على العمل الإنساني النبيل الذي عمّ أرجاء المعمورة.

وأضاف، أن هذا البرنامج الإنساني خدم 21 دولة في ثلاث قارات، وستسجل المملكة بإذن الله تعالى النجاح للعملية رقم 46 في فصل التوائم.

من جانبه، أفاد رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض المشرف على حالة التوأمين، الدكتور محمد النمشان، بأن التوأم “شيخة وشموخ” عمرهما أربعة أشهر ويبلغ وزن كل واحدة منهما ستة كيلو جرامات، وملتصقتان بمنطقة أسفل البطن والحوض, ولكل منهما أطراف سفلية مكتملة وتشتركان في منطقة الحوض وأسفل الجهاز الهضمي، وكذلك الجهازين التناسلي والبولي.

وذكر أنه تم إجراء الفحوص الطبية السريرية والأساسية لهما بالمستشفى, مؤكداً أن حالة التوأم “شيخة وشموخ” مستقرة بناءً على مؤشراتهما الحيوية.