عملية ناجحة لسبعيني تعرض لجلطة دماغية بـ«عرعر»

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نجح فريق طبي في مستشفى عرعر المركزي، في إجراء عملية نوعية لمريض سعوي يبلغ من العمر 70 عاماً، يعاني من شبه تكسير كامل في الشريان السباتي الأيسر مع انسلاخ في بطانة الشريان وتوسع شديد ما قبل التسكير.

وقالت وزارة الصحة، أن المريض تعرض قبل شهرين لجلطة دماغيه أدت إلى شلل نصفي في الجهة اليمنى وثقل في اللسان، وأجريت له الفحوصات الشعاعية ومن ثم أجرى له استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية عملية جراحية تحت البنج الكلي وتم استئصال البطانة الشريانية والتكلسات التي أدت إلى تسكير الشريان مع إعادة ترميم البطانة والشريان.

وأوضحت الوزارة أنه بعد انتهاء العملية تم فطم المريض عن جهاز التنفس الصناعي وكانت علاماته الحيوية مستقرة مع قدرته على تحريك أطرافه والنطق وتم نقله للعناية للملاحظة وبعدها خرج المريض معافى.