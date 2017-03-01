العدد 21860 01 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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عملية ناجحة للحفاظ على إبهام طفلة من البتر في جازان

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عملية ناجحة للحفاظ على إبهام طفلة من البتر في جازان
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تمكن فريق طبي بقيادة طبيب العظام بمستشفى الملك فهد المركزي في جازان الدكتور أحمد سليمان، من الحفاظ على إبهام طفلة تبلغ من العمر سنتين من البتر.

وأوضحت وزارة الصحة، بأن الطفلة تعرضت لقطع شديد في وتر الإبهام القابض

وعند حضورها للمستشفى تقرر على الفور إجراء عملية جراحية تمت من خلالها ترميم الإصابة

دون الحاجة لإجراء بتر للأصبع، ونوهت إلى أن الطفلة تخضع حالياً لخطة علاجية

ومتابعة من قبل الطبيب المعالج وهي تتماثل للشفاء بشكل جيد.

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التصنيف: محليات

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