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« عمل الرياض » يضبط 194 مخالفة وينذر 64 منشأة

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time21 / رجب / 1439 هـ       7 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبمشاركة الجهات الشريكة عددًا من الزيارات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية

إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير ، للتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت

بضوابط الوزارة وقرارتها التشريعية ، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 194 مخالفة وإنذار64 منشأة.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة

وكافة محافظات المنطقة وعلى جميع المنشآت بالتعاون مع الجهات الشريكة

للتأكد والتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة، مشيراً إلى عزم الوزارة على الاستمرار بتطبيق العقوبات

وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة وأصحابها، وداعياً المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة

فيما يتعلق بالإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

abdulslam

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