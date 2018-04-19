عمل الرياض ينفذ 77 زيارة تفتيشية ويحرر 9 مخالفات ويضبط 29 وافداً

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء البارحة بالتعاون مع قوة الضبط الميداني وإدارة التحريات والبحث الجنائي حملة تفتيشية مشتركة على أحد المجمعات التجارية الكبرى بحي البطحاء، استهدفت محلات بيع وصيانة الجوالات والكشكات الصغيرة في ممرات المجمع للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات لقرار توطين قطاع الاتصالات وقصر العمل في بيع وصيانة الجوالات على السعوديين

وأسفرت عن تحرير «9» مخالفات، وضبط «29» وافداً من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، تم تسليمهم للجهات المختصة تمهيداً لإنهاء اجراءات ترحيلهم.

وأوضح مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل أحمد المطوع، أن المفتشين الميدانيين قد نفذوا «77» زيارة تفتيشية ليلة البارحة موضحاً أن هذه الحملات التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة الرياض مستمرة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين.

ودعا المطوع المواطنين والمواطنات لعدم التعامل مع الوافدين المخالفين والإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عن طريق تطبيق «معاً للرصد» عبر الأجهزة الذكية، أو من خلال الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد رقم «19911»

مبيناً أن المفتشين سوف يتعاملون مع جميع البلاغات فوراً بعد التأكد من صحتها وأن لائحة العقوبات ستطبق بحق جميع المخالفين دون أي استثناء.