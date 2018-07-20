محليات

“عمل الرياض” يُحرر “151” مخالفة وينذر “52” منشأة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / ذو القعدة / 1439 هـ      20 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبمشاركة الجهات الشريكة خلال اسبوع عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير ، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن تحرير “151” مخالفة وإنذار “52” منشأة.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، وموضحاً أن هذه الحملات قد شملت “1786” منشأة تجارية.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

ibrahim

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