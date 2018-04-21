عمل الرياض يُحرر 213 مخالفة وينذر 110 منشأة ويضبط 50 وافداً مخالفاً

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبمشاركة الجهات الشريكة, عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة وفي محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية

إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقرارتها .

وأسفرت الحملات عن تحرير 213 مخالفة وإنذار 110 منشأة، وضبط 50 وافداً تم تسليمهم للجهات المختصة تمهيداً لإنهاء اجراءات ترحيلهم.

وأكد مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض احمد المطوع، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة

ومحافظات المنطقة كافة, وعلى جميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل

وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات

مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة

موضحاً أن هذه الحملات شملت 2199 منشأة تجارية.

ودعا, المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911), حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.