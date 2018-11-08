عمل منطقة مكة يعقد لقاء لتوطين الشركات بمطار الملك عبدالعزيز

جدة- حماد العبدلي

عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أمس الأربعاء بمقر فرع الوزارة لقاء مع مدير عام مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومديري الشركات المشغلة والعاملة بالمطار ومديري الموارد البشرية.

واستهل اللقاء بكلمة مدير عام فرع الوزارة الأستاذ عبدالله بن احمد آل طاوي موضحاً أن فرع الوزارة يعمل حالياً على عدة مسارات مهمة وعدة مبادرات تهدف لرفع معدلات التوطين ومنها توطين الشركات بمطار الملك عبدالعزيز موكداً على أهمية هذا اللقاء وحرصه على أن يخرج بما يفيد سوق العمل ويرفع نسب التوطين مشدداً على أهمية التعاون مع القطاع الخاص الشريك في عملية التوطين.

وأوضح مدير عام المطار الأستاذ عصام فؤاد نور أنه لايخفى على الجميع مدى أهمية توطين الوظائف واتاحة الفرص للكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي حيث اصبحت مخرجات التعليم من أبنائنا مفخرة للجميع ويبقى الدور على القطاع الخاص في تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبهم واعطائهم الثقة .

حضر اللقاء مساعد المدير العام لقطاع العمل الاستاذ محمد جلال ومديرو وبعض مسؤولي قطاع العمل بالمنطقة كما شهدت الورشة عدة مداخلات وتفاعلاً كبيراً من مديري الشركات والموارد البشرية حيث تم الاتفاق على إعداد خطط توطين من قبل المنشآت يتم تقييمها بشكل دوري.

وقدم آل طاوي شكره وتقديره لمدير المطار الأستاذ عصام نور لحضوره ومشاركته الفاعلة وكذلك مديري الشركات والموارد البشرية لحرصهم على عمليه التوطين ودعم الشباب السعودي.

وتنفذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مساء غد الجمعة حملة توطين مهن منافذ البيع لأنشطة محلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية ومحلات الساعات ومحلات النظارات.