عموري يهاجم العين ويتغزل في جماهير الزعيم

الرياض- البلاد

قال الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن، لاعب خط وسط الهلال: إنه فضل الانتقال إلى ناديه الحالي عن النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة؛ بسبب رغبته الكبيرة في تمثيل نادٍ بحجم وقيمة حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح عموري في تصريحاته: “مهما فعلت فلن أفي جمهور الهلال حقه، لا أهتم بالإغراءات المالية، جمهور الهلال عظيم وأكبر من أن أصفه، وقوفهم ودعمهم لي لا حد له”.

وأشاد عموري بقوة المنافسة في الدوري السعودي، بقوله: “المسابقة قوية للغاية هنا، وأعتقد أنها أكثر قوة من الدوري الإماراتي”.

وفتح عمر عبدالرحمن النار على إدارة ناديه السابق العين، بقوله: “كانت تصلني عروض كبيرة للاحتراف في أوروبا، وإدارة النادي كانت تخفيها عني”.

وأضاف: إدارة العين فكرت فقط في مصلحتها “حين تدخل نادٍ آخر في منافسة مع الهلال للتعاقد معه، وأهمل رغبتي الشخصية في العودة إلى بطل الدوري السعودي”.

وأتم: “كنت أنوي التجديد 3 سنوات للعين مع إعارتي لمدة موسم واحد لصالح الهلال، ولكن هذه الأمور لم تتم بسبب إدارة النادي الإماراتي”.