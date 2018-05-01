عواد الدراويش ينتقل للوحدة .. وصبحي يرفض

مكة المكرمة- البلاد

نفى نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب المصري الدولي رمضان صبحي، المحترف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، اقترابه من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، عبر بوابة الوحدة.

وأوضح شوقي أن خطوة انتقال صبحي إلى فريق الوحدة مرفوضة، في ظل رغبة اللاعب على استمرار تجربته الاحترافية بالدوريات الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

وكان حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة، أكد وجود مفاوضات جادة مع صبحي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا أن الأمور تسير في منتصف الطريق بين الطرفين حتى الآن.

وأوضح خيمي أنه سيستغل صلة القرابة بين إكرامي الشحات حارس الأهلي المصري الأسبق، واللاعب الشاب لتسهيل انتقال رمضان صبحي إلى فريق الوحدة. يذكر أن الوحدة تعاقد رسميا مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بدعم من معالي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة.