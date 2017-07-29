عوارض وطرق للحماية من الجفاف بفصل الصيف

خاص البلاد / نيفين عباس

الجفاف ينتج عن الحرارة الشديدة ونقص المياة بالجسم بكميات كبيرة مما يضر بالصحة لمرحلة قد تصل للإغماء وفقدان الوعى

الماء من العناصر الأساسية التى يحتاجها الجسم ، هناك عوارض للجفاف وطرق للحماية نسردها لكم عبر السطور التالية

أولاً ما هى عوارض الجفاف للجسم

العوارض تكون فى البداية ضعيفة إلى متوسطة وهى الشعور بالإجهاد والصداع وفقدان التركيز وأحياناً الشعور بالغثيان والهالات وينتهى آثر ذلك بعد تناول كمية كبيرة من الماء ويرجع ذلك لنقص كمية الماء فى الجسم الذى يؤدى لتحفيز مستقبلات الألم فى الغشاء المحيط بدماغ الإنسان أيضاً يؤدى ذلك للشعور بالتوتر والعصبية نتيجة نقص الأوكسيجين فى الدماغ والإرهاق الشديد والدوار

من بين العوارض الخارجية التى تظهر على جسم الإنسان جفاف الجلد والشعور بالحكة والتبول بكمية وأوقات أقل من الطبيعية والمعتادة ولمعرفة العدد الطبيعى للتبول اليومى فهو ينحصر بين أربع وسبع مرات باليوم الواحد لكن عند الجفاف ينحصر عدد التبول من مرة إلى إثنين فقط باليوم كذلك يصاحب الأمر بعض التشنجات فى العضلات خاصة الذراعين والقدم

العوارض الأكثر حِدة من المتوسطة تسبب زيادة فى ضربات القلب مع سرعة وإنخفاض بضغط الدم وهنا أمر خطير للغاية لأن كمية الدم تقل بشكل كبير يخفف من تركيز الأوكسيجين الذى يصل لجسم الإنسان كذلك الشعور الدائم بالعطش الشديد ويجب الحرص على تناول الماء بكمية كبيرة حتى نحمى الكلى من الإلتهاب أو الحصوات أو الفشل كذلك الحماية من نوبات الصرع نتيجة فقدان كمية كبيرة من الأملاح خاصة كبار السن والأطفال

طرق لحماية الجسم من الجفاف

أهمها تناول 8 أكواب من الماء

عمل مساج للبشرة بمكونات طبيعية بشكل إسبوعى حتى نتخلص من الجلد الميت ونساعد الدورة الدموية على النشاط

إرتداء ملابس بألوان زاهية لا تعكس الحرارة كاللون الأسود

إستخدام كريمات مضادة للشمس وإتباع نظام غذائى صحى