متابعات

عودة أصغر ملياردير أفريقي سالما بعد خطفه في تنزانيا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / صفر / 1440 هـ      20 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
عاد أصغر ملياردير فى القارة الأفريقية إلى منزله سالما، بعد خطفه قبل أسبوع من شارع أمام فندق فخم فى تنزانيا، وذلك حسبما أعلنت الشركة التى يديرها اليوم السبت.

وكان محمد ديوجى الرئيس التنفيذى لمجموعة (إم.إي. تي.إل) البالغ من العمر 43 عاما قد خًطف لدى وصوله للقيام بتدريب بدنى فى مدينة دار السلام العاصمة التجارية لتنزانيا الأسبوع الماضي. وتقدر فوربس صافى ثروته بنحو 1.5 مليار دولار مما يجعله يحتل المركز السابع عشر بين أغنياء القارة الأفريقية كما أنه أصغر ملياردير بها.

ونقلت مجموعة (إم.إي. تي.إل) عنه قوله على تويتر “عدت لمنزلى سالما” دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن كيفية إطلاق سراحه.

ونقلت الشركة أيضا عنه شكره لمن عملوا على إطلاق سراحه بما فى ذلك الشرطة، وسبب خطف ديوجى ،عضو البرلمان السابق ،ذعرا فى تنزانيا لأنه أحد أبرز رؤساء الشركات.

وأفرح الخاطفون أفرجوا عن ديوجى بإلقائه فى حقل فى الساعات الأولى من صباح السبت، وكانت أسرة ديوجى قد عرضت مليار شلن تنزاني( 44 ألف دولار) مكافأة لمن يدلى بمعلومات تؤدى لإطلاق سراحه.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *