عودة (البدلات) تزيد دخل الأسرة السعودية 12 %

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جدة – البلاد

قالت دوائر اقتصادية إن عودة البدلات ستزيد من متوسط دخل الأسرة بنسبة 12%، كما ستزيد من معدل إنفاق الأسر على الكماليات بنسبة 25%.

وأوضحت شركة “الأهلي كابيتال” في تقرير حديث لها، أنها تركز فقط على المواطنين السعوديين كداعم لنمو الإنفاق على الكماليات والنمو بشكل عام فى قطاع التجزئة، حيث أن معظم الموظفين غير السعوديين هم من العمال ذوي الدخل المنخفض مما يحد من قدرتهم على الإنفاق على الكماليات، ونتيجة لبرامج السعودة كذلك.

وأضافت أنها تعتقد أن إجمالي نفقات الرواتب انخفضت في الميزانية السعودية بحوالي 15 مليار ريال منذ أكتوبر 2016، وتوقعت شركة “الأهلي كابيتال” أن القرار السابق بمراجعة البدلات وتغير وقت إيداع الرواتب سيؤدي إلى تخفيض إجمالي نفقات الرواتب بحوالي 30 مليار ريال أو ما يعادل 10% من إجمالي مصروفات الرواتب في القطاع العام.

وأشارت إلى أن قرار إعادة البدلات إيجابي بشكل رئيسي لقطاع تجزئة الكماليات، بالإضافة إلى السلع الأساسية، والأغذية والسياحة والسفر.