عودة الدواعش تثير قلقا في تونس وتهدد بـ (الصوملة)

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تونس – ا ف ب

حذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس الحكومة، من أن عودة إرهابيين تونسيين من الخارج قد يؤدي إلى (صوملة) البلاد، مطالبة بمنعهم من العودة، وسحب الجنسية التونسية منهم.

وقالت في بيان : إنه على الحكومة اتخاذ اجراءات استثنائية صارمة في شأنهم، ومنعهم من العودة، وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية؛ لتجنيب البلاد استباحة الدماء والتشرد.

وأضافت: إن القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباريا في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الازمات الاقليمية (في الشرق الأوسط)، سيشكل دعما لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره.

وقالت: إن هؤلاء الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا، واستعملوا كل أنواع الأسلحة، وتعودوا على سفك الدماء والقتل ، محذرة من أنه في حال عودتهم سيشكلون مع الخلايا النائمة خطرا على تونس، التي تشهد مظاهرات واسعة ضد عودة آلاف العناصر المسلحة من مناطق الصراع في ليبيا وسوريا.