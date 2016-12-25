عودة العمالة المنزلية الإثيوبية قريبا

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

توقعت مصادر رفع الحظر على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية خلال أسابيع، بعدما وصل الجانبان المراحل النهائية من المفاوضات، بالتوازي مع معالجة المعوقات والإجراءات الروتينيةالتي كانت تعترض طريق عودة العمالة للمملكة مجددًا.

وكانت وزارة العمل قد قررت في يوليو 2013 إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة، حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة، وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة.

يذكر أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية تتراوح بين 6 إلى 8 آلاف ريال، ويبلغ الراتب الشهري نحو 800 ريال، وهناك مايزيد عن 500 مكتب للتعاقدات مما يضمن سرعة الإجراءات، وإنجاز المعاملات.