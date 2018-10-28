عودة المدخن للتدخين مقياس إيجابي للإقلاع

جدة – ليلى باعطية

صرحت أول طبيبة سعودية اختصاصية في علاج التدخين الدكتورة هيفاء عشي أن محاولة المدخن المتكررة وعودته للتدخين لا يعتبر مقياسا سالباً بل يعتبر لديهم مقياسا ايجابيا للنجاح في الإقلاع عن التدخين لأنه مع عدد المحاولات يكون قد تعرف فيها على حالة تدخينه أكثر وتعرف على الأعراض التي من الممكن أن يواجهها وكيف تغلب عليها وما هي الوسائل الناجحة لتكرارها وما هي الأحوال التي كانت سبب في العودة حتى يكون على حذر في التعامل معها.

وبشكل عام أوضحت أن من أهم الاستراتيجيات التي يحتاجها المدخن للإقلاع عن التدخين هو تقديم المشورة والإرشاد والتحفيز والدعم والمهارات اللازمة لتركه وتجنب العودة اليه، وأيضاً تقديم العلاج الدوائي الذي يتحكم في رغبة المدخن للتدخين ويضعف من الأعراض الإنسحابية الناتجة من انسحاب مادة النيكوتين من الجسم مثل الشعور بالرغبة الملحة والتوتر والعصبية والصداع، وهذه العلاجات يجب أن توصف تحت إرشاد طبي حسب عمر وحالة المدخن الصحية ومعرفة معلومات مفصلة عن حالة تدخينه وحالته الصحية واذا ما كان هناك محاولات سابقة للإقلاع.

ونوهت عشّي أن مراكز الإقلاع عن التدخين تعد أماكن متخصصة في تقديم الدعم والمشورة والعلاج من أشخاص ذوي علم ودراسة متخصصة في هذا المجال وخبرة في التعامل مع المدخنين من حيث أسبابهم الخاصة للبدء والاستمرارية في التدخين والمشاكل الصحية والاجتماعية المترتبة وإيجاد الحلول وإرشادهم للعلاج والمهارات المساعدة في عملية الإقلاع عن التدخين وتفادي العودة للتدخين مرة أخرى وهو ما يعرف بالانتكاسة.

وفي نفس السياق قام فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة مؤخراً بتنفيذ فعالية توعوية مع إدارة سجون جدة ( الإصلاحية قسم النساء ) ضمن مبادرة سجون جدة بلا تدخين تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي لعام 2018م تحت شعار ( الكشف المبكر حياة ). وأشارت اللجنة أن عدد المستفيدات من البرامج التوعوية التي قدمت خلال هذه الزيارة ( ١٥٣ ) من منسوبي الإصلاحية والنزيلات، مما يسهم بمشيئة الله إلى تهيئة بيئة صحية داخل السجون وخارجها والحدّ من انتشار التبغ ومشتقاته بين كافة أفراد المجتمع من خلال البرامج التثقيفية والتوعوية وتقديم الخدمات العلاجية والسلوكية وبالتالي تسهيل الإقلاع عن التدخين.