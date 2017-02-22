عودة النصر والاتحاد أبرز مشاهد الجولة 19 بدوري جميل

شارك عبر واتساب

اعداد – محمود العوضي

شهدت الجولة 19 من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين عودة قوية للنصر والاتحاد، ودخلا كمنافسين للهلال على صدارة الدوري، حيث حققا الفوز خارج أرضهما وبنتيجة 0/2، فجاء فوز النصر على الأهلي حامل اللقب، والاتحاد على الشباب. وفي بقية نتائج مباريات الجولة، فاز الهلال على الخليج 0/4، وخسر الفتح أمام التعاون 0/2، وتعادل الفيصلي مع الرائد 1/1، وفاز الوحدة على الاتفاق 1/2 ، وتعادل القادسية مع الباطن 1/1.

الهلال صدارة وجدارة

واصل الهلال صدارته للدوري برصيد 47 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منافسيه النصر والاتحاد، اللذين تقاسما المركز الثاني برصيد 41 نقطة. ويعتبر الهلال أكثر الفرق تسجيلا للأهداف؛ حيث سجل مهاجموه حتى الآن 46 هدفا. ويعتبر دفاع الفريق هو الأقوى، حيث استقبلت شباكه 12 هدفا فقط. والهلال هو الأكثر تحقيقا للانتصارات بـ 15 فوزا، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراتين أيضا، ويأتي بعده الاتحاد بـ 14 فوزا، ثم النصر والأهلي بـ 13 فوزا. 17 هدفا في 7 مباريات

شهدت الجولة 19 تسجيل 17 هدفا، بمعدل 2.9 لكل مباراة، وانتهت 5 مباريات بالفوز، ومباراتان بالتعادل الإيجابي، وانتهت مباراتان بفوز الفريق المضيف، وانتهت 3 مباريات بفوز الفريق الضيف.

تصدر اللاعبون ليو من فريق الهلال، ومختار فلاتة من فريق الوحدة قائمة هدافي الجولة، حيث سجل كل منهما هدفين، وحصل لاعب الاتحاد أحمد العكايشي على أفضل صانع ألعاب بصناعته هدفين لفريقه.

5 ركلات جزاء في الجولة 19

شهدت الجولة 19 من الدوري احتساب 5 ركلات جزاء، حيث شهدت مباراة الهلال والخليج ركلة جزاء، نجح اللاعب ليو في تسجيلها، كما نجح فلاتة في تسجيل ركلة جزاء لفريقه الوحدة أمام الاتفاق. وسجل جهاد الحسين ركلة جزاء للتعاون في شباك الفتح، ونايف هزازي سجل للنصر في شباك الأهلي، وأضاع محمد بن يطو ركلة جزاء للشباب أمام الاتحاد.

يغيب عن الجولة 20 من دوري جميل 4 لاعبين هم: سعد الأمير من الأهلي، وسيغيب عن مباراة الفريق أمام الخليج، وكذلك اللاعب سعيد المولد لاعب الأهلي سيغيب عن هذه المباراة. ويفقد التعاون لاعبه عبد الله كنو أمام القادسية، ويغيب لاعب الفيصلي نادر المولد عن مباراة فريقه أمام النصر. وهناك 69 لاعبا مهددون بالإيقاف؛ بسبب نيلهم بطاقتين صفراوين.

21 إنذارًا وطرد وحيد

أخرج حكام مباريات الجولة 19 من دوري جميل البطاقة الصفراء 27 مرة، 4 منها في مباراة الشباب والاتحاد، و7 في مباراة الأهلي والنصر، و3 في مباراة الرائد والفيصلي، و4 في مباراة التعاون والفتح، و2 في مباراة القادسية والباطن، وبطاقة في مباراة الاتفاق والوحدة، وتم إخراج البطاقة الحمراء مرة واحدة للاعب الأهلي أمام النصر سعد الأمير في الدقيقة 72.

السومة في صدارة الهدافين

واصل لاعب الأهلي عمر السومة صدارته لقمة هدافي الدوري للسنة الثانية على التوالي برصيد 19 هدفا، يليه محترف الاتحاد محمود كهربا في المركز الثاني برصيد 13 هدفا. ويحل لاعب الرائد إسماعيل بانجورا في المركز الثالث ب12 هدفا، ثم لاعب الاتحاد فهد المولد رابعا بـ 11 هدفا، ويشاركه في ذلك لاعب الوحدة مختار فلاتة بـ 11 هدفا، ولاعب الهلال ليو بـ 11 هدفا أيضا.