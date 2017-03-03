عودة بلغيث تريح جروس..وانضمام الخليف لمواجهة الخليج

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جدة – وليد جاد

أنعشت عودة عقيل بلغيث مدافع الفريق الكروي الى التدريبات الجماعية رفقة زملائه مدرب الفريق كريستيان جروس بعد غيابه خلال الفترة الماضية نتيجة الاصابة

حيث يعد بلغيث خيارا مهما للمدرب لاجادته اللعب في مركزي متوسط الدفاع والظهير الأيمن فيما ضم المدرب اللاعب الشاب أيمن الخليف لبعثة الفريق المغادرة للقاء الخليج دوريا وذلك بعد إصابة مصطفى بصاص التي أجبرته على التواجد في العيادة الطبية .

وكان المدرب جروس قد أغلق تدريبات فريقه التي تسبق مواجهة الخليج في الجولة العشرين.