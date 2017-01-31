عودة عساف والنخلي تريح الاتحاديين وغياب الدحيم وكهربا أمام الأهلي

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جدة-عبدالعزيز عركوك

عاود الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عصر أمس تدريباته استعدادا لملاقاة الأهلي ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري جميل للمحترفين يوم الجمعة المقبل عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأول.

هذا وقد انطلق المران بالاجتماع الفني الذي عقده مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا باللاعبين قبل أن يوجه اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء الوحدة الأخير لتأدية تدريبات استرجاعية , فيما أكمل بقية اللاعبين الحصة التدريبية والتي تنوعت بين الجوانب اللياقية والفنية وشهد المران مشاركة المدافع بدر النخلي والحارس عساف القرني بعد اكتمال جاهزيتهما وفراغهما من البرنامج التأهيلي.

وكان المدير الفني خوسيه سييرا قد اجتمع بعدد من اللاعبين لمناقشتهم حول الأمور الفنية فيما التقى رئيس النادي حاتم باعشن ببعض الجماهير الذين حضروا مران الأمس لمعرفة ملاحظاتهم وانطباعهم حول العمل السابق.

أكد الشريك الطبي بوبا أن اللاعب عمار الدحيم سيتوجه إلى مدينة الخبر اليوم الثلاثاء لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية على موضع الإصابة للوصول إلى أفضل خطة علاجية تحت إشراف الدكتور محمد البلوي.

وتشير الفحوصات الأولية التي أجراها اللاعب عن إصابته بقطع جزئي للرباط ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل ما بين الشهر إلى ٦ أسابيع.

وبذلك تأكد غياب الدحيم عن مواجهة الأهلي للإصابة كما يغيب المحترف المصري محمود كهربا نظرا لتأهل المنتخب المصري إلى دور نصف النهائي لمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

من جهة أخرى تقرر يصل المهاجم التونسي أحمد العكايشي لاعب نادي الاتحاد إلى جدة عصر اليوم بعد فراغه من المشاركة الدولية مع منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية عقب خروجه من دور ربع النهائي بهدفين دون مقابل أمام بوركينا فاسو.

ومن المنتظر أن يشارك العكايشي في تدريبات اليوم وكذلك يومي الأربعاء والخميس ليتم تجهيزه للمشاركة في ديربي الاتحاد والأهلي ضمن الجولة السابعة عشر من دوري جميل للمحترفين والتي ستقام يوم الجمعة القادمة في جدة على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

هذا وسيغيب المحترف المصري محمود كهربا نظرا لتأهل المنتخب المصري إلى دور نصف النهائي لمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

ومن جهة أخرى احتفل المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا أمس بأعضاء الفريق الأول لكرة القدم وبحضور رئيس النادي حاتم باعشن والجهازين الفني والإداري حفل عشاء وسط أجواء أخوية وأسرية وتأتي المناسبة بهدف اعادة الفريق إلى وصافة الدوري وتحفيزا للمجموعة بمواصلة الانتصارات والحصول على النقاط الثلاثة في مواجهة ديربي جدة أمام الأهلي يوم الجمعة القادمة.