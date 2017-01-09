عودة عمان للخليج تحظى باهتمام المغردين في تويتر

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شهد الوسم الخاص بـ#عمان_تعود_للخليج تفاعلاً كبيرًا من قِبل متابعي الوسم بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان سلطنة عمان انضمامها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تحت “قيادة” السعودية. وقد أشاد مغردون خليجيون بحكمة سلطان عمان قابوس بن سعيد بهذا القرار، وانضمام السلطنة إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وقد عبر رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن سعادتهم الغامرة بقرار سلطنة عمان الانضمام للتحالف الإسلامي العسكري الذي تقوده السعودية لمحاربة ومواجهة الإرهاب.

وقال المغرد يوسف الملا: “‏انضمام عمان إلى التحالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب انتظرناه من إخواننا العمانيين، ولله الحمد تحقق؛ ليزداد خليجنا ترابطًا ووحدة”.