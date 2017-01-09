عودة نوكيا لسوق الهواتف بأول هاتف أندرويد”نوكيا 6″…!

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نوكيا شركة الهواتف والاتصالات الفلندية التي كانت العلامة التجارية رقم 1 في سوق الهواتف المحمولة.

اختفت مع سيطرة الهواتف الذكية وشركاتها علي السوق ولكنها في 2017 تعود لتنافس بقوة نوكيا 6 أول هاتف أندرويد لها.

حيث أعلنت شركة HMD المالك والمسوق الحصري للعلامة التجارية الفلندية نوكيا عن أول هاتف ذكي يحمل إسم Nokia 6 ويعمل بنظام أندرويد .

وبحسب السعر والمواصفات المُعلن عنها يبدو أن الهاتف سينافس في فئة الهواتف المتوسطة منخفضة الثمن .

والجدير بالذكر أن الهاتف مُصنع من قبل شركة فوكسكون بجسم من معدن الألومنيوم .

ويأتي بسماعتين أمامية ستريو Dolby ويدعم البصمة من خلال زر الهوم.

بالاضافة لوجود منفذ لشريحتين ، تزعم نوكيا ان الهاتف الواحد يحتاج لـ 10 ساعات لصقل المعدن والحواف بعناية شديدة .

المواصفات التي أتي بهاهاتف Nokia 6:-

المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة Snapdragon 430

نظام التشغيل : أندرويد نوجا 7.0 .

الشاشة : IPS LCD بحجم 5.5 إنش بدقة Full HD بكثافة 403 بكسل في الإنش.

محمية بطبقة من زجاج غوريلا قلاس 3

ذاكرة الوصل العشوائية : 4GB

ذاكرة التخزين الداخلية : 64GB

الكاميرا الخلفية : بدقة 16MP بفتحة عدسة f/2.0 مع فلاش LED وتقنية الضبط التلقائي للصورة .

الكاميرا الأمامية : بدقة 8MP بفتحة عدسة f/2.0.

البطارية : بسعة 3000 مللي امبير تدعم تقنية الشحن السريع .

ولكن أعلنت شركة HMD في بيان إن هاتفها الذكي Nokia 6 الذي يعمل بالإصدار الأحدث 7.0 نوجا من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

وتصنعه شركة فوكسكون التايوانية، سوف يُباع حصرياً في الصين عبر المتجر الإلكتروني JD.com.

والجدير بالذكر أن الهاتف سيطرح في الاسواق الصينية بسعر يعادل 245 دولار.

ومازالت شركة نوكيا تؤكد أن لديها الكثير من الهواتف الذكية التي ستقدمها خلال هذا العام .

فهل ستحقق نوكيا تصريحاتها في عام 2017 وتصدر خمسة هواتف ذكية خلال هذا العام…!؟