عودة 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة

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جدة – عبد الهادي المالكي

استقبلت مدارس جدة امس أكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني عقب استمتاعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٧- ١٤٣٨ .

المدير العام للتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي أوضح أن لجنة الاستعداد بالإدارة وضعت الخطط والبرامج لانطلاقة منتظمة ومنضبطة وفق توجيه معالي الوزير وبمتابعة ميدانية من كافة قيادات التعليم بجدة ، مشيرا إلى أن القيادات التعليمية وجميع المشرفين والمشرفات سيكونون في الميدان للاطمئنان على انطلاقة الدراسة غدا بكل جدية وانتظام وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه إدارات المدارس .

وحث الثقفي الطلاب والطالبات على المثابرة والجدّ وصولا لنتائج مشرّفة في نهاية العام مثمنا لقيادات المدارس والمعلمين والمعلمات جهودهم وحرصهم وعطائهم التعليمي والتربوي .