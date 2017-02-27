عوض خميس.. (صفعة) نادي النصر للهلال هكذا تفاعلت معها جماهير الكرة السعودية

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تشهد الساحة الكروية السعودية حالة من الصدمة جراء التطورات المفاجئة في قضية اللاعب عوض خميس، فبعد أن حاول نادي الهلال جرّ لاعب غريمه النصر، عاد اللاعب السعودي فجأة وتراجع معلنا العودة إلى أحضان الزعيم.

وكانت إدارة النصر قررت في وقت سابق استبعاد اللاعب عوض خميس من التدريبات الجماعية للفريق، بعد إصابته الأخيرة. إلا أنّ الهلال فاجأ الأوساط الرياضية السعودية، وأعلن التوقيع مع “خميس”.

ولم يمض وقت طويل حتى تراجع اللاعب عوض عن قرار الانضمام للهلال، والبقاء مع نادي النصر، وهو ما يشير إلى اتفاق ما بين نادي النصر ولاعبه.ويبدو أن الحرب من تحت الطاولات القائمة بين الناديين السعوديين، انسحبت إلى الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي