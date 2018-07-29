عوض خميس يوجه رسالة لجماهير النصر

جدة- البلاد

أكد عوض خميس ، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي النصر، أن اللاعبين يمتلكون طموحات كبيرة من أجل إسعاد الجماهير في الموسم القادم.

ونشر عوض خميس عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي، تويتر: “هناك طموح كبير لدى اللاعبين لاسعاد الجماهير النصراوية الوفية وبإذن الله سنحقق جميعاً كلاعبين بوقفتكم ودعمكم لنا بالمدرج”.

وحقق النصر الفوز في أول وديتين خلال المعسكر الإعدادي المقام حالياً بسويسرا أمام أبتويل السويسري بثمانية أهداف دون رد، ونادي نوشاتيل كساماكس برباعية نظيفة.

وفي سياق متصل، واصل فريق النصر تدريباته مساء السبت، والتقى مدرب الفريق كارينيو باللاعبين قبل بداية التدريبات بتمارين لياقية متنوعة افتتحها بالجري حول الملعب.