عون يبحث مع القصبي الفرص التجارية

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الرياض – واس

استقبل فخامة الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان في مقر إقامته بالرياض أمس معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب إبراز الفرص التجارية بينهما.

وتمنى معاليه في نهاية الاستقبال لفخامة الرئيس اللبناني التوفيق والنجاح، ولبنان المزيد من التقدم والازدهار .

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ـ الوزير المرافق ـ , ووكيل الوزارة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي, والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري , ومن الجانب اللبناني وزير الدولة للشؤون الرئاسية بيار رفول, وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى.