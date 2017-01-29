عيادات علاجية متخصصة في الشرقية

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الدمام-حمودالزهراني

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك 4 عيادات طبية تمثلت في عيادة التغذية العلاجية والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وذلك بمركز الرعاية الصحية الأولية بحي العقربية ،إضافة إلى عيادة الكشف عن سرطان الثدي وعيادة أشعة الماموجرام ، وعيادة الرعاية النفسية الأولية بالخبر.

وأكدت صحة الشرقية أن الافتتاح تمثل في عيادة التغذية بتعاون مشترك بين إدارة الصحة العامة وإدارة التغذية بصحة الشرقية من أجل مشروع إنشاء وتفعيل وتجهيز عيادات التغذية العلاجية بمراكز الرعاية الصحية الأولية المرجعية.

وافتتح الدكتور السلوك عيادة الرعاية النفسية الأولية في الخبر ضمن برنامج الرعاية النفسية الأولية وخدمة المجتمع بهدف تقديم العلاج الدوائي للأمراض النفسية من خلال عيادة بالمركز الصحي لإزالة الوصمة الاجتماعية حول فكرة العلاج النفسي بمستشفيات الصحة النفسية ، إضافة إلى رفع الوعي الصحي النفسي من خلال التثقيف الصحي ، والتركيز على الجانب الديني لتعزيز الوقاية من مشاكل الأمراض النفسية ، وتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري لحل المشاكل الأسرية.

كما افتتح في الخبر عيادة أشعة ” الماموجرام ” والتي لها دور رئيسي في الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والتي تعتبر من أفضل الفحوصات المختصة في البحث العلمي لاكتشاف سرطان الثدي إضافة إلى مساعدة المرضى للكشف المبكر للأورام السرطانية بالثدي وتثقيف المرضى لعمل الأشعة سنوياً.