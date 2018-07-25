عيادة تغذية متنقلة في مهرجان أبها

أبها- مرعي عسيري

احتضن مهرجان أبها يجمعنا عيادة التغذية المتنقلة بصحة عسير كأول عيادة من نوعها على مستوى وزارة الصحة ومجهزةً تجهيزاً حديثاً.

بدأت العيادة بمركز الراشد ثم شارع الفن وستنتقل لمهرجان التسوق وحديقة المطار، فيما بلغ عدد المستفيدين منها يوميا أكثر من ال٤٠٠. وتهدف إلى إيصال بعض الخدمات الصحية والوقائية لبعض المرضى في المناطق النائية وغيرها، والتقليل من سوء التغذية وتقديم الاستشارة الطبية الصحية فيما يتعلق بتغذية المجتمع والحالة الصحية ، لتعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع.

وتحتوي العربة على عيادتي تغذية للرجال والنساء ، وتضم شاشات إلكترونية متحركة لبث المواد الإعلامية التوعوية، كما يمكن للعربة التحرك بسهولة لتقديم الخدمة اللازمة في جميع المواقع ذات الاحتياج.